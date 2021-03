Agnès Martin-Lugand nous fait explorer "La Datcha" dans son nouveau roman

publié le 23/03/2021 à 10:57

Agnès Martin-Lugand publiera jeudi 25 mars 2021 son 9e roman La Datcha aux éditions Michel Lafon. Il y a 9 ans, elle avait autopublié sur Internet son premier livre, Les gens heureux lisent et boivent du café sans imaginer une seconde que ce roman devienne un best-seller... L'autrice figure une fois de plus dans le Top 10 annuel des auteurs les plus lus de France. "Je continue à m'émerveiller de ce qui m'arrive. J'estime qu'on ne peut pas être blasé de ça, confie l'écrivaine au micro de RTL. Le jour où je serai blasée, il faudra me dire d'arrêter d'écrire parce qu'il n'y aurait plus de sincérité, plus d'envie de partage avec les lecteurs... Et en même temps, à chaque nouvelle sortie, tout repart de zéro. Je repropose une nouvelle histoire sans savoir si je vais pouvoir les embarquer avec moi ou pas".

Que raconte donc ce nouveau roman, La Datcha ? Ne vous attendez pas à un remake du Docteur Jivago avec un titre pareil même si l'amour tient un rôle majeur comme dans le chef-d'œuvre de Pasternak. Pas de paysages enneigés dans une Russie en pleine fièvre révolutionnaire, mais le chant des cigales et un bel hôtel au cœur du Luberon, "La Datcha", ainsi baptisé par Jo, son propriétaire, en hommage à Macha, son épouse biélorusse. Dans ce petit paradis, Jo et Macha ont recueilli 20 ans plus tôt Hermine, une jeune femme en perdition. Devenue leur fille de cœur, Hermine travaille toujours à leur côté. Mais avec la mort de Jo et Macha inconsolable, que va devenir La Datcha et quel avenir attend Hermine ? Vassily, le fils prodigue, de retour en Provence après 20 ans d'absence détient la réponse...

"Le contexte et le lieu de l'hôtel, je courais après depuis plusieurs années, explique Agnès Martin-Lugand. Quand j'ai repensé à cet hôtel au printemps dernier - hôtel qui revenait de façon cyclique - Hermine, Jo et Macha se sont imposés... Et je me suis dit, 'ça y est' c'est le roman qui doit se passer dans un hôtel". La Datcha est un lieu parfaitement imaginaire, créé par Agnès Martin-Lugand, il permet à son personnage d'Hermine, d'apprendre ce que signifie "être chez soi". "La Datcha est vraiment le personnage principal de ce roman", avoue l'autrice qui, bien sûr, a créé comme le veut la tradition désormais une playlist pour accompagner la lecture de ce livre.

"La Datcha" d'Agnès Martin-Lugand Crédit : Michel Lafon