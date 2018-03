"Maguy", la première sitcom française tournée "à l'américaine"

et Ryad Ouslimani

publié le 25/07/2016 à 09:02

"Elle voit souvent rouge, avec elle ça bouge". Les paroles du générique de la série Maguy raisonnent encore dans les mémoires de plusieurs générations de téléspectateurs des années 80. Première série française tournée comme une sitcom américaine, avec un comique de situation, Maguy est un carton sur Antenne 2 avec près de 7 millions de personnes scotchées devant les écrans le dimanche soir à 19h25. Inspirée de Maude, série culte de CBS aux États-Unis, elle repose sur deux piliers, Maguy Boissier interprétée par Rosy Varte et son mari Georges, joué par Jean-Marc Thibault.



Maguy est entourée également par sa fille, de son petit fils et de l'autre personnage emblématique de la série, la femme de ménage au fort accent pieds-noirs Rose Le Plouhannec campée avec brio par Marthe Villalonga. Pour l'anecdote, Rosy Varte a porté pendant la première saison ses propres vêtements, car elle voulait que Maguy soit élégante mais la production n'en avait pas les moyens. Dès la deuxième saison, les grandes maisons de couture parisiennes prêtaient les toilettes à la production. Signe que la série, qui durera entre 1985 et 1994 pour 333 épisodes, était bien un phénomène.