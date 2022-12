Stratégie RSE et transition alimentaire : Carrefour passe à la vitesse supérieure

Fort des résultats positifs de son plan de marche, le groupe souhaite accélérer sur la RSE pour renforcer son engagement en faveur d’une pêche durable, de nutrition, de santé, de réduction des emballages et de lutte contre la déforestation.

Pour atteindre cet objectif, Carrefour multiplie les engagements nutritionnels et environnementaux : « on va demander à nos fournisseurs de se doter d'une trajectoire climat très ambitieuse d'ici à 2026. On les sortira de nos rayons s’ils ne s’alignent pas. On passe d’un rôle de distributeur à celui de sélectionneurs. On s’est également engagés sur notre marque distributeur à réduire les tonnages de sucre, de sel, de gras et de substances controversées », explique ainsi Carine Kraus, Directrice exécutive de l'Engagement du Groupe Carrefour, qui s’est exprimée lors des International Transition Food Award 2022, un concours destiné à mettre les fournisseurs à l’honneur et qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.



