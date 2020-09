Quel sera le monde d’après ? Les enjeux de la métamorphose

publié le 21/09/2020 à 06:30

Face au monde qui change, quelles sont nos attentes et quels sont nos besoins ? Quel sera le monde de demain, en termes climatique, sanitaire et économique ? Nous vivons des bouleversements et la pandémie mondiale liée à la Covid-19 a rendu certains enjeux plus visibles, plus cruciaux, mais parfois difficiles à appréhender.

Penseurs, chercheurs, scientifiques ou encore entrepreneurs nous permettent de nous engager vers l'avenir de façon lucide et clairvoyante, d'affronter ses défis, mais aussi d'envisager le bouleversement de la planète comme la possibilité d'un monde meilleur.

Dans ce premier épisode d'À voix ouverte, les open talks proposés par CNP Assurances, l'économiste et écrivain Jacques Attali, la philosophe Cynthia Fleury, le physicien Christophe Galfard et Antoine Lissowski, directeur général de CNP Assurances, se penchent sur le monde d'après et les enjeux de la métamorphose. Jacques Attali insiste sur l'importance de remettre au cœur des décisions ce qu'il appelle "l'économie de la vie".



"L'économie de la vie, c’est l’ensemble des secteurs qui nous permettent de mieux vivre dans la durée et non pas dans l’instant, explique Jacques Attali. Des secteurs qui doivent être au centre de l’économie. Des secteurs d’évidence comme la santé, l'hygiène, l'alimentation, l'agriculture, l'éducation, le digital, la recherche, la culture, l'énergie propre, l'eau…"

Plus que jamais, pour prendre la mesure de cette nouvelle complexité avec du recul, il faut changer de focale. Penseurs, chercheurs, scientifiques et entrepreneurs nous sont alors d'un grand secours. Ils éclairent le présent et orientent l'action.