Découvrez l’affiche de "Santa & Cie", le prochain film d’Alain Chabat

publié le 27/09/2017 à 16:59

Nous vous offrons un premier cadeau de Noël en avance, l’affiche du film. On y découvre Alain Chabat déguisé en Père Noël… vert au milieu d’autres Père Noël qui eux sont bien rouges ! Une première affiche décalée qui nous laisse entrevoir une bonne comédie de Noël.

santa

Comme nous indique son titre, Santa & Cie se déroulera à l'approche du réveillon de Noël. Mais rien ne va plus ! Les 92.000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent malades en même temps. C’est un coup dur pour Santa Claus, plus connu sous le nom de Père Noël, qui va devoir se rendre d'urgence sur Terre dans l’espoir de trouver un remède. À son arrivée, il va devoir se trouver des alliés afin de sauver la magie de Noël.



Alain Chabat sera entouré par Pio Marmaï et Golshifteh Farahani, le duo du Palmashow Grégoire Ludig et David Marsais, ainsi que Bruno Sanches et Audrey Tautou.



Santa & Cie, un film RTL a retrouvé le 6 décembre au cinéma.