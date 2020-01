Daniel Moquet : qu'est ce qu'un paysagiste minéral ?

publié le 14/01/2020 à 11:01

Notre métier est unique : nous, membres du réseau « Daniel Moquet signe vos allées », sommes des entrepreneurs paysagistes spécialisés dans l’aménagement des allées, des cours et des terrasses des particuliers. Notre priorité : l’absolue satisfaction de nos clients. Notre ambition : offrir à un public toujours plus large la possibilité d’accéder à des prestations de qualité.

Notre savoir-faire est basé sur 4 principaux axes :

Le premier, c'est la création paysagère

Que votre projet concerne une terrasse, une plage de piscine, une allée piétonne, une allée de garage, une cour ou une place de stationnement, nous serons toujours à même de vous proposer la meilleure solution (pavage, enrobé, gravillons...).

Le second, c'est la formation

Depuis quelques années, le réseau "Daniel Moquet signe vos allées" possède son propre centre de formation. Objectif : perfectionner et améliorer continuellement les compétences de chacun. Tous les ans, plus d'une dizaine de formations sont proposées pour que chacun se perfectionne dans son métier.

Le troisième, c'est le goût du travail bien fait

Tous nos collaborateurs ont choisi ce métier parce qu'il est complet, créatif et enrichissant. Surtout, ils n'ont qu'un objectif : l'absolue satisfaction des clients.

Le quatrième, c'est le contact client

Discuter avec les clients, cerner leurs besoins, répondre à leurs attentes... Pour nous, c'est une nécessité et un vrai plaisir !



Vous l'aurez compris, notre métier place les relations humaines au centre de tout. Parce que nous prenons le temps d'écouter nos clients et d'étudier chacun des projets qu’ils nous confient avec la plus grande attention, nous menons toujours nos missions à bien : réalisation des terrassements, compactage de surfaces, transformations de terrains, construction d’allées, de cours et de terrasses en dallage, pavage, béton, enrobé...

Le réseau recrute, venez nous rencontrer le samedi 8 février !

Le samedi 8 février de 9h à 18h, le réseau Daniel Moquet organise une journée spéciale recrutement « Journée Job & Avenir » où 380 postes d’apprentis et 350 postes d’ouvriers paysagiste en CDI sont à pourvoir. L’idée est de faire découvrir nos métiers aux candidats à l’emploi intéressés par notre secteur d’activité. Nous recherchons des profils de formation Bac Professionnel, Brevet Professionnel ou BTS Aménagements Paysagers en alternance, mais aussi des personnes ayant déjà eu une première expérience dans le domaine ou alors en reconversion professionnelle. Il faut savoir que le réseau dispense des formations initiales et en continu. Pour en savoir plus sur la journée job et avenir Daniel Moquet cliquez-ici



Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Pas de souci ! Nous avons créé un site internet pour vous présenter les nombreuses offres d’emploi – quotidiennement mises à jour – disponibles dans notre réseau. Sur notre site, vous pourrez également déposer vos candidatures spontanées. On compte sur vous !