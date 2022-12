À regarder Carrefour International Transition Food Award : Sheba (Groupe Mars) récompensée dans la catégorie Produits pour animaux 00:02:40

Le jeudi 8 décembre 2022 à Paris, Délice du jour de la marque Sheba (groupe Mars), a été honorée pour la seconde fois du prix International dans la catégorie « Produits pour animaux » lors de la cérémonie de remise de prix des Carrefour International Transition Food Award, un concours qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.

Dans cette catégorie, Sheba s’illustre comme marque pionnière en termes d’ingrédients de qualité, d’approvisionnement responsable et d’emballage innovant.

Cette récompense atteste des progrès réalisés à la fois dans la conception des emballages et des recettes et témoigne d’un engagement fort de la marque dans la construction d’un monde plus durable.

L’enseigne du groupe Mars a en effet investi dans la recherche et développement pour offrir aux possesseurs de chats de nouveaux emballages recyclables spécifiquement conçus pour être en contact avec les produits alimentaire et des recettes de poissons issues de la pêche durable, certifiées MSC.

L’objectif du groupe est de viser la neutralité carbone à horizon 2050 pour préserver les écosystèmes marins et d’avoir des produits 100 % recyclables et compostables d’ici à 2025.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info