Carrefour International Transition Food Award : La marque LU (groupe Mondelez) récompensée dans la catégorie Épicerie sucrée

Mondelez engagé dans le soutien d'une agriculture durable et solidaire.

Le jeudi 8 décembre 2022 à Paris, l’emblématique Petit Beurre de LU, a été honoré du prix International dans la catégorie « Épicerie sucrée » lors de la cérémonie de remise de prix des Carrefour International Transition Food Award, un concours qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.

Cette distinction récompense le partenariat très fort de Mondelez avec de nombreux agriculteurs dans le cadre du programme Harmony. Lancé il y a 15 ans, ce programme en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement de la culture du blé, a pour objectif de réduire l’empreinte environnementale de ses biscuits. Aujourd’hui, il fédère plus de 1700 agriculteurs locaux, dont 1500 en France, grâce à la mise en place de bonnes pratiques agricoles : meilleure sélection des semences, rotation des cultures, la préservation de la biodiversité locale, utilisation ciblée de technologies de pointe.

Grâce à cette approche qui réconcilie le snacking et le « bien manger », Mondelez renforce l’engagement environnemental de son entreprise et de ses marques.