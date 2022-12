À regarder Carrefour International Transition Food Award : HiPP remporte le prix local France 00:01:51

HiPP, une marque qui promet bien plus que le bio.

HiPP a remporté le Prix Local France pour son lait infantile biologique Essentia lors de la cérémonie de remise de prix des Carrefour International Transition Food Award le jeudi 8 décembre 2022, un concours qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.

Cette gamme de laits 100% biologiques prouve que l’on peut fabriquer une gamme de produits de manière durable tout au long de leur conception et de la chaîne d’approvisionnement.

« Chez Hipp, on a la durabilité ancrée dans notre ADN » rappelle Benoît Schmit, Directeur général de Hipp France. La marque pionnière, engagée depuis plus de 65 ans dans l’agriculture biologique, a fait de la protection de l’environnement une priorité absolue. Neutre en carbone pendant 10 ans elle affiche aujourd’hui un bilan positif, en compensant plus de gaz à effet de serre qu’elle n’en génère.

Cet International Transition Food Award représente pour HiPP un signe de confiance et de reconnaissance de la part des consommateurs de plus en plus enclins à se tourner vers des marques soucieuses de leur RSE.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info