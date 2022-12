Le jeudi 8 décembre 2022 à Paris, Bonduelle a reçu le Prix International dans la catégorie « Épicerie salée » pour son maïs sans pesticide, lors de la cérémonie de remise de prix des Carrefour International Transition Food Award, un concours qui récompense les marques jugées les plus responsables en matière de RSE par les clients.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info

Ce prix vient récompenser un produit qui incarne l’engagement de Bonduelle pour une agriculture et une alimentation responsable. Doté d’un Eco Score A, ce maïs est garanti sans OGM ni pesticides, avec un emballage 100 % carton, qui permet de diminuer la production de plastique de 170 tonnes de part an.

Chez Bonduelle, numéro 1 en Europe de la conserve et du frais, le développement d’une agriculture plus durable passe par le soutien de ses agriculteurs partenaires et une relation équitable et transparente avec tous ses clients.

Cet International Transition Food Award est une marque de confiance et de reconnaissance des consommateurs et de Carrefour qui confirme, selon Karine TAECKENS, directrice Marketing, innovation et qualité, « la nécessité de faire face au changement climatique de manière collective. »