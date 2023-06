Alternativi, le média alternatif pour consommer plus responsable

Réduire nos émissions de gaz à effet de serre à 2 tonnes équivalent CO2 par an. Voici l’objectif que les Françaises et les Français doivent avoir en tête pour leur consommation personnelle s’ils veulent espérer contenir les conséquences du changement climatique. Les experts du Giec (groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat) sont intransigeants sur la question. Sans cet engagement massif de la part des institutions, mais aussi de la population locale, nous n’avons aucune chance d’inverser ou de ralentir la tendance actuelle : une augmentation significative des températures à l’échelle globale et la multiplication des catastrophes climatiques telles que nous en connaissons déjà aujourd’hui.



S’il est difficile d’agir sur certains postes de dépenses (comme le transport pour celles et ceux qui n’ont pas d’alternatives à la voiture, par exemple), il est cependant possible d’agir dès aujourd’hui pour réduire son bilan carbone. Comment ? En consommant de façon plus responsable.

Mais de quelles manières s’y prendre pour réduire drastiquement ses émissions carbone quand nos habitudes de consommation sont parfois bien ancrées dans notre quotidien ? Pour vous aider à adopter les bons gestes, la plateforme Alternativi propose justement de nombreuses ressources pour faire sa transition écologique. Conseils cuisine, astuces zéro déchet, portraits d’activiste, focus sur les labels…

Ce média alternatif rassemble toutes les informations essentielles à qui souhaite progresser dans sa transition écologique, tout en se tenant informé des actualités dédiées à l’environnement. Jean Belhache, le CEO d’Alternativi, précise sur le site : “Le but étant de préserver notre environnement des activités humaines et d’en prendre soin à travers une transition écologique, solidaire et équitable. Nous sommes les acteurs, observateurs et victimes des effets du dérèglement climatique (fonte des glaces et élévation du niveau des mers, variations brutales des températures et confusion des saisons, tempêtes, sécheresse, effondrement de la biodiversité, dégradation de la qualité des sols, etc.). Si chacun contribue à son échelle et modifie ses habitudes de consommation, les choses peuvent évoluer et s’améliorer.” Tour d'horizon d’un média dans l’air du temps.



Un regard sur l’actualité

En France, 36 % de la population déclare éviter les actualités, selon une étude du Reuters Institute for the Study of Journalism, publiée en juin 2022. En cause ? Des informations de plus en plus anxiogènes. Avec la crise climatique, la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine, de plus en plus de citoyennes et citoyens français décident de se détourner des sites d’information, du JT ou des journaux locaux. Il est en effet difficile de jongler entre les titres catastrophes, les menaces sur nos libertés ou les conséquences dramatiques du changement climatique sur l’environnement et l’humanité.

Se pose alors la question : comment rester informé des alternatives durables tout en préservant sa santé mentale des actualités anxiogènes ? Alternativi remplit cette mission en sélectionnant avec soin les news qui contribuent à sensibiliser le grand public aux enjeux du moment. Portraits d’activistes inspirants (Cyril Dion ou Greta Thunberg, Camille Étienne, Rob Greenfield… ), focus sur des initiatives gouvernementales (l’interdiction de la vaisselle dans les fast foods, la mise en place de l’autocollant “Oui Pub”), article de fond sur le télétravail ou la végétalisation des villes… Ce média alternatif a trouvé le juste milieu entre le besoin d’informer et donner l’envie de s’engager.



Un focus sur le zéro déchet

En moyenne, un Français jette 5,1 tonnes de déchets par habitant, selon des données du Ministère de la Transition écologique datant de 2018. Parmi ces déchets, on compte :

- les déchets minéraux, qui proviennent de la construction

- les déchets dangereux, qui présentent un risque pour l’environnement et la santé humaine

- les déchets non minéraux et non dangereux, qui peuvent provenir de différents secteurs tels que l'agriculture, l’industrie, le secteur tertiaire et les ménages.

Là encore, les Françaises et les Français peuvent agir, dès maintenant, sur leurs déchets ménagers, qui représentent quant à eux 8,7 % des déchets totaux produits en France (en 2018).

Mais comment réduire ses déchets quand le monde autour de soi encourage encore trop souvent l’usage du plastique à usage unique ou n’offre tout simplement pas d’alternative accessible ? Là encore, Alternativi propose des solutions simples pour réduire sa consommation de déchets en cuisine, dans sa salle de bain ou encore lors des fêtes de fin d’année. Le tout pour une transition pas-à-pas qui permet également de réduire certaines de ses factures en réemployant par exemple certains aliments pour d’autres usages à la maison. Savez-vous par exemple que vous pouvez transformer votre marc de café en buchettes pour votre poêle à bois ou votre cheminée ? Et pourquoi jeter du pain rassis quand vous pouvez le déguster dans de délicieuses recettes ?



Une valorisation du DIY

Pourquoi acheter un objet neuf quand on peut le faire soi-même ? C’est également ce que propose Alternativi. La plateforme a mis en ligne de nombreux conseils et astuces pour fabriquer soi-même sa crème solaire, construire un théâtre à marionnettes pour les plus petits, remplacer le papier cadeau jetable par un furoshiki… Des DIY écolo qui ont de quoi stimuler l’imagination tout en réduisant sa consommation de produits neufs ainsi que son bilan carbone.

Car derrière chaque produit neuf se cache en effet un coût pour l’environnement : extraction de ressources naturelles (dans des conditions parfois déplorables sur le plan humain comme environnemental), pollution des mers et océans, pollution atmosphérique, gaspillage en eau et en énergie…

Apprendre à fabriquer de nombreux objets ou cosmétiques vous-mêmes revient donc à réduire la pollution, mais aussi à s’émanciper des industries les plus polluantes tout en valorisant l’artisanat et le fait main.

Pour inspirer par l’exemple, Alternativi, qui est aussi une boutique en ligne et un shop à Caen, communique sur ses initiatives : 90 % des restes alimentaires sont ainsi utilisés pour le compost, les légumes sont cultivés en extérieur et sous serre, “et beaucoup de bonne volonté”, précise-t-on sur le site. Résultat ? L’équipe d’Alternativi peut profiter au fil des saisons de légumes cultivés sans produits chimiques et dangereux pour l’environnement.

Pour en savoir plus et découvrir les derniers articles d’Alternativi, rendez-vous sur son site : https://alternativi.fr