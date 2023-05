Wipro : une histoire de transformation et d'engagement social

Wipro, dirigée par Thierry Delaporte depuis 2020, est présente dans plus de 66 pays et génère, grâce à ses 260,000 employés, plus de 11 milliards de dollars de chiffre d’affaires.

Reconnue comme la société de la raison d’être, notamment parce qu’elle appartient majoritairement à une fondation investissant dans l’éducation, l’environnement et la santé, Wipro adresse toutes les industries.

La région Europe du Sud, qui inclut la France, l’Italie, l’Espagne et le Portugal est dirigée par Graziella Neuvéglise depuis Paris. Dans ce rôle, elle pilote l’ensemble des activités des clients dont les sièges sociaux sont basés dans la région, et ce quelques soient la ligne de services et le lieu de production des services.

L'histoire de Wipro est marquée par un tournant majeur lorsque Azim Premji, fils du fondateur Muhammed Premji, prend la direction de l'entreprise en 1966 après le décès de son père. Sous sa houlette, la société se réoriente vers les technologies de l'information et le conseil dans les années 80, se concentrant sur la transformation digitale.

Wipro propose ainsi une gamme complète de services, allant du conseil métier et technologique à l'externalisation de processus métiers, en passant par le développement, l’intégration et la maintenance de systèmes et d’infrastructures, l’engineering ou la cybersécurité.

La stratégie de Wipro en Europe du Sud repose sur 3 piliers :

- Le focus, puisqu’elle investit plus spécifiquement dans trois domaines clés : les services financiers et l’assurance, l’industrie manufacturière, la santé, l’énergie et les utilities, le luxe, les cosmétiques et les biens de consommation.

- L’audace d’accompagner les plus grandes ambitions de ses clients, en renforçant son positionnement de partenaire de leur transformation métier et digitale.

- L’exécution, afin de livrer tous ses services au niveau de qualité attendue, dans les délais et dans les budgets prévus.

La raison d’être de Wipro est vécue en Europe du Sud à travers deux initiatives majeures.

L’une avec la SPA (la Société Protectrice des Animaux), pour laquelle Wipro contribue aujourd’hui à la construction du nouveau refuge de Gennevilliers, qui sera une référence, notamment en matière environnementale. Wipro distribue également du matériel informatique à la SPA afin d’améliorer les conditions de travail et l’efficacité des salariés et bénévoles. Enfin, Wipro a pour but de former certains de ses employés, sur la base du volontariat, à la protection animale pour qu’ils puissent intervenir dans des écoles à partir de 2024.

La seconde initiative est lancée avec SOS Villages d'Enfants, qui accompagne les enfants en difficulté, notamment les fratries. Wipro participe à leur offrir des conditions de vie meilleures, notamment à travers le programme « jeunes majeurs » pour lequel Wipro verse des fonds, mais aussi à travers un programme de mentoring afin d’accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle.

