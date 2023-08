Thomson Computing : la technologie informatique innovante et fiable

Disponible dans toutes les enseignes de France et sur de nombreuses plateformes web, telles qu'Amazon et Cdiscount, Thomson Computing base sa stratégie marketing sur le concept de time tout market. En effet, l'objectif de ces équipes de professionnels est de permettre à tout le monde de posséder un ordinateur de haute qualité à des prix défiant toute concurrence. Thomson Computing est également en train de se développer dans toute l'Europe, en Afrique et en Inde.

Une gamme de produits hautement performante, qui comprend de nombreuses références, et sont vendus avec une garantie de trois ans. Tous leurs produits sont d'ailleurs validés par Microsoft et se différencient des autres géants de l'industrie. En effet, les équipes réalisent des campagnes marketing moins coûteuses et misent davantage sur la marque, sur le rapport qualité-prix et sur la connaissance des clients en matière de composants. Une méthode prometteuse qui leur assure une notoriété digne de ce nom depuis 10 ans en mai prochain.









L’innovation sur le marché mondial

Tous les six mois, Thomson Computing renouvelle ses modèles, tout en intégrant de nouveaux processus. Une entreprise à l’écoute de ses clients qui joue sur l'innovation régulière. Au-delà d’apporter des nouveautés biannuelles sur le marché, la société assure un service après-vente haut de gamme. « Nous sommes très réactifs quant au sujet du SAV. Tout se passe en interne dans nos murs. Dès que nous récupérons un produit, celui-ci est réparé à J+1, et renvoyé dans les délais. »

En 2019, ils ont lancé une gamme de PC portable, la seule à proposer le mode économie d'énergie et batterie. Ils ont également des chartes européennes qui font qu'ils produisent des boîtes avec le moins possible d'encres. En 2017, ils ont travaillé avec l'Association des Paralysés de France pour créer une chaîne d'assemblage et une zone de service après-vente à Noisy-le-Sec, dans laquelle sont embauchés de jeunes travailleurs handicapés. Cette entreprise est à la fois humaine et internationale, et elle devrait prochainement être lancée sur le marché indien. En effet, Thomson Computing est en train de postuler sur des commandes publiques indiennes et espère distribuer entre 20 et 200 millions de dollars de commandes.

En somme, Thomson Computing est une entreprise innovante qui propose des produits informatiques fiables et abordables. Mais surtout, elle réussit à se différencier de ses concurrents en proposant des campagnes marketing moins coûteuses tout en misant sur la qualité de ses produits et de son rapport qualité-prix.









L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info