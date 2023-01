SwissBorg : La plateforme innovante pour investir en toute sérénité dans les cryptoactifs

Cyrus Fazel se présente comme directeur et fondateur de SwissBorg d’origine iranienne, il a grandi entre la France et les États-Unis, au cœur d’un univers : la finance.

Passionné par l’entraide et l'accomplissement professionnel, ce jeune Suisse met tout en œuvre pour atteindre ses objectifs. À l’aide de son associé Anthony, il crée SwissBorg en 2016 avec pour but de démocratiser la finance, jusque-là peu accessible au grand public et généralement complexe. Développée pour s’adresser à tous, l’application SwissBorg met à la disposition de ses utilisateurs des outils d’investissement innovants, uniques et surtout simples. Le but premier en créant cette plateforme était de répondre au besoin d’une large communauté: celui d’accéder, quelles que soient ses connaissances, à une finance plus équitable et inclusive.

Rapidement, la plateforme mise sur le Web3, pour contrebalancer les effets du Web1 et 2, qui ont certes permis de changer l’industrie et rendre le monde plus connecté, mais au prix de la monétisation de la donnée. En effet, elle se fait sur le dos des utilisateurs et jusqu’à aujourd'hui, ils n’avaient pas de mot à dire. C’est pourquoi SwissBorg intègre au cœur de sa plateforme les principes fondamentaux du Web3 : décentralisation, transparence, sécurité. Pour créer un service où l’utilisateur maîtrise pleinement ses données et récupère la valeur qu’elles génèrent. Swissborg permet ainsi à chaque utilisateur d’investir dans ses projets en toute liberté.

Une application construite autour de 3 valeurs

Construite autour de 3 valeurs que sont la simplicité, la sûreté et la communauté. Les fondateurs de SwissBorg se sont rendus compte qu’une application simple, sécurisée et dotée d’une interface fluide favorise l'adoption de masse. De plus, ils souhaitaient s'adapter à tous les marchés et à toutes les cibles, afin d’offrir le plus d’outils possibles et permettre à chacun de comprendre comment et dans quoi investir.

La sécurité est au cœur de la stratégie de SwissBorg depuis sa création, afin de garantir la qualité de ses produits et d’obtenir de ses partenaires et utilisateurs toute leur confiance. Enfin, l’esprit communautaire est pilier fondateur dans la démarche de Cyrus Fazel, qui a retranscrit au travers de SwissBorg toutes ses valeurs personnelles. Concrètement, il s’agit du souhait de créer un espace de partage afin de permettre à chacun de jouer un rôle et de contribuer à l’amélioration de l’écosystème.

D’ailleurs, pour se différencier de ses concurrents, SwissBorg travaille en permanence sur sa relation avec ses utilisateurs, afin de rester au plus près de leurs besoins et de leurs attentes.

Pour cela, l’année 2022 a été un véritable tremplin et a permis à ses fondateurs de renforcer le lien de confiance qui unit SwissBorg et ses utilisateurs. Forte de son objectif de redonner aux utilisateurs le contrôle sur leurs investissements et de continuer à grandir, SwissBorg a décidé, au travers de sa première Série A, d’ouvrir son capital au public et de permettre à chacun de s’investir au plus près de l’entreprise en devenant actionnaire. Chaque utilisateur peut dorénavant devenir un réel acteur de SwissBorg et contribuer directement à l’avenir de l’application. Déjà près de 9 000 personnes ont exprimé leur confiance en contribuant à la Série A de SwissBorg pour devenir actionnaires. La levée de fonds, accessible au grand public, devrait se clôturer à la fin du mois et SwissBorg espère accueillir d’ici là de nombreux nouveaux investisseurs.

