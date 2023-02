Studer Innotec : le leader du off grid et de l’indépendance énergétique

Active dans le développement et la fabrication de convertisseurs d’énergie. Studer Innotec, créée des appareils qui prennent l'énergie produite par des panneaux solaires, et tout autre source renouvelable. Ainsi, elle les convertit dans des batteries, pour ensuite venir alimenter entre 230 ou 380 voltes, les utilisateurs et leur réseau.



« Dans le monde de l’énergie il existe deux types de stockages d’énergie, il y a le off grid, et le on grid. Avec Studer Innotec nous sommes spécialistes du hors réseau électrique. » affirme Loïc. Leur mission c’est donc d'offrir des produits innovants mais surtout infaillibles.

Grâce à leurs batteries de stockage testées à l’usine de Sion au cœur des Alpes, Studer Innotec s’inscrit comme leader du marché, sur tous les plans.

Des systèmes de qualité et de haute fiabilité

L'entreprise apporte des systèmes aux particuliers et professionnels, qui souhaitent apporter une totale indépendance à leurs systèmes de consommation d’énergie. Notamment pour rendre une maison classique totalement autarcique. « On fait installer des batteries et des panneaux solaires sur le toit, De ce fait l’appareil utilise un maximum d'énergie produite sur place.» confirme Loïc. Il y a entre 65 et 80% d'énergie sur l’année qui est produite en autarcie.

Maîtriser son électricité devient primordial, surtout à l’aube du changement climatique, mais surtout en vue de l’explosion des prix. La mobilité électrique et la nécessité d'électrifier ses consommations d'énergie comme le chauffage est devenue le premier objectif de Studer Innotec et ses équipes. Ainsi, ils accompagnent leurs clients dans la marche à suivre, de l’initiation du projet, à l’installation, et à l’entretien. Toutefois, grâce à sa qualité de produit, Studer Innotec garantit ses produits 15 ans, et assure que les batteries nécessitent le strict minimum de maintenance. Des produits de qualité face à la fragilité, la fiabilité et la stabilité du réseau électrique.



Des valeurs fondamentales qui font sa réputation

« Nos valeurs sont les mêmes depuis des années. En effet, nous misons sur la qualité, l'innovation et le service.» appuie Loïc. Ces trois axes assurent moins d’1% de retour. Très proche de ses clients, cette entreprise à taille humaine s’engage aussi au niveau environnemental. En vue des nouvelles réformes, il est important d’électrifier ces consommations. Ainsi Studer Innotec s’engage à offrir un service 24/24H.

Grâce à son application qui offre un calculateur, tout un chacun peut faire son calcul et voir les coûts d'investissement et les temps de retour sur investissement d’une telle installation. L’objectif pour Studer Innotec courant 2023 serait d’offrir davantage de solutions innovantes, et toujours garder sa proximité avec ses clients. « De plus, pour la vision du futur : on participe à la stabilité d’un réseau électrique d’un pays, au niveau national. (un appel de puissance).» conclut Loïc.



