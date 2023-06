Rigby Capital : la solution pour accélérer sa transformation digitale plus durablement

M. Dubreu, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Rigby Capital et son lien avec l’IT ?

« Bien sûr, Rigby capital est une filiale d'SCC, acteur majeur de l’infrastructure et des services informatiques en Europe. Notre métier est assez simple, nous sommes spécialistes de la location d’équipements professionnels, et en particulier dans le domaine de l’IT mais aussi du médical, du transport, de l’énergie, et du secteur industriel.

Concrètement, nous louons aussi bien des ordinateurs, des échographes, des bornes électriques ou encore des ambulances… qui par nature sont assez polluants, et que nous avons à cœur d’intégrer systématiquement dans une démarche d’économie circulaire afin de limiter leur impact sur l’environnement. »



Comment une entreprise comme la vôtre, qui met à disposition un matériel que vous définissez vous-même comme polluant, peut-elle prétendre rendre l’IT compatible avec des objectifs environnementaux et sociétaux ?

Tout d’abord, je pense qu’il faut bien comprendre que nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne RSE. Nous avons, à notre niveau, la capacité d’agir sur les équipements ; leur choix, leur usage, et la gestion de leur fin de vie.

Par exemple, nous pouvons proposer à une entreprise qui souhaite s’équiper d’ordinateurs, du matériel neuf sélectionné selon 5 critères: la consommation énergétique, l’empreinte carbone, l’indice de réparabilité, le pourcentage de matériel recyclé dans la fabrication de l’équipement et de son emballage. Mais aussi, du matériel reconditionné pour privilégier l’allongement de la durée de vie de l’équipement. Est-ce que vous saviez que pour fabriquer un ordinateur de 2kg, 1500 litres d’eau sont nécessaires, 22kg de produits chimiques,800 kg de matières premières et 240g de matières fossiles ? Imaginez, un seul instant, le gisement d’économies de ressources naturelles à l’échelle d’un parc informatique d’une grande entreprise ! pour ne pas dire à l’échelle d’un pays et de notre planète ! »



À la fin du contrat de location, les entreprises vous restituent les équipements, comment agissez-vous de manière RSE sur cette étape ?

« C’est très simple, les ordinateurs sont acheminés vers Recyclea, entreprise adaptée et composée à 70% de personnel en situation de handicap, où ils sont audités, où les données sont effacées via blancco, le seul logiciel d’effacement certifié par l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, et où ils sont, selon leur état ils sont, soit remis à niveau et réintégrés dans le parc de notre client ou d’un nouveau client, soit démantelés et mis à disposition sous forme de pièces détachées auprès d’entreprises de maintenance, ou finalement, détruits, réduis en poudre, à l’état de matières premières pour entrer de nouveau dans un cycle de fabrication, le tout selon les normes DEEE. Nous bénéficions d’ailleurs des plus hauts niveaux de certifications, Afnor niveau Excellence et Ecovadis niveau Platinum, dont moins de 1% des sociétés équivalentes à la nôtre sont détentrices. »



Un témoignage qui montre que toutes les entreprises peuvent allier baisse de l’empreinte carbone et gestion d’un parc informatique et de sa transformation digitale !

