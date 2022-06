QN Europe : cinq questions à Jérôme Hoerth

On a tous en tête une réunion d’une dizaine de personnes avec, en son centre, un vendeur qui effectue une démonstration de ses produits. Plus connu sous le nom de « réunion Tupperware », ce modèle est en train d’évoluer pour entrer peu à peu dans l’ère du digital. Créée en 2014, QN Europe est une locomotive européenne de ce marché, avec une activité en Allemagne, en France, en Espagne, en Angleterre et en Italie, et ayant pour objectif de doubler son chiffre d’affaires cette année, par rapport à 2021. « Nous avons connu une forte augmentation de notre nombre de vendeurs lors de la crise sanitaire, avec des commerciaux en reconversion professionnelle ou en quête d’un revenu complémentaire », analyse Jérôme Hoerth, DG de QN Europe. Ainsi, l’entreprise allemande dénombre aujourd’hui 8 000 vendeurs en Europe et environ 2 000 en France, des chiffres en forte hausse. Un vendeur sur 10 pratique d’ailleurs cette activité à plein temps.



Si QN Europe connaît une belle croissance, c’est tout le marché qui fait preuve de dynamisme. En effet, le marché français connaît une accélération de 10 % et de 5 % pour le territoire européen dans son ensemble. « Cela démontre que les gens vont vers l’entrepreneuriat pour augmenter leur pouvoir d’achat alors que, de leur côté, les consommateurs ont accès à des produits de qualité à prix réduit, grâce à un canal de distribution exempté de publicité et de marketing », explique Jérôme Hoerth.



Un besoin de digitalisation



Pour performer, la vente directe et ses acteurs doivent vivre avec leur temps. Ainsi, la digitalisation est devenue un enjeu majeur de ce marché et QN Europe l’a bien compris. Tout en conservant la proximité avec leurs clients, les commerciaux de la marque n’ont plus à faire signer des bons de commande et récupérer des chèques, une tâche fastidieuse pour tout le monde. En effet, après la démonstration du vendeur, l’acte d'achat se déroule sur le web, comme une boutique en ligne classique, tout en ajoutant le code confidentiel du commercial qui pourra ainsi toucher sa commission sur la vente. Ces derniers peuvent également profiter des ressources digitales et humaines de l’entreprise membre de la Fédération de la Vente Directe pour gérer leur comptabilité et l’aspect juridique.

Si QN Europe met le paquet dans son organisation, l’entreprise ne néglige pas ses produits. Axée sur le bien-être et le lifestyle, la société dispose de plusieurs marques aux produits qui trouveront sans aucun doute leur public. Par exemple, HomePure fabrique des filtres à eau et des purificateurs d’air pour la maison, Physio Radiance développe en Suisse des cosmétiques avant de les formuler en Italie, LifeQode produits des compléments alimentaires en Allemagne et Atelier of Time est un concept de création de montres sur-mesure en Suisse. En visant l’excellence avec ses produits et avec ses process digitaux, QN Europe cherche à devenir un acteur leader de la vente directe en France et ailleurs.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info