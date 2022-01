Pourquoi les BlackBerry vont bientôt cesser de fonctionner ?

À compter du mardi 4 janvier 2022, les smartphones BlackBerry qui fonctionnent sous son propre système d'exploitation, vendu entre 2001 et 2013, ne recevront plus les mises à jour essentielles à leur fonctionnement, selon nos confrères de BFMTV.

Selon le site officiel BlackBerry, la marque parle de "fin de vie" puisque qu'au fil du temps ces smartphones ne pourront plus passer d'appels, envoyer des SMS ou même, se connecter à internet.

Parmi les modèles les plus emblématiques de la marque, figurent le BlackBerry Curve ou Bold. Ce sont eux qui avaient popularisés la messagerie instantanée avec BlackBerry Messenger en 2005, mais qui a finalement disparu en 2019 face à la concurrence de WhatsApp et Messenger.

Les BlackBerry ont connu un très fort succès en 2009 où il culminaient à plus de 20% des parts du marché. Avant de chuter à cause de la concurrence, notamment Apple, ils se sont effondrés à 0% de parts du marché, malgré des tentatives de relance et de modernisation.

Par la suite, des modèles fonctionnant sous Android et fabriqués par TCL ont été lancés. Sans grand succès, ils ont disparu en 2020.Toutefois, ces appareils sont encore fonctionnels et ne sont pas concernés par les changements du 4 janvier prochain.