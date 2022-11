@LEX AVOCATS, le droit du numérique se conjugue au féminin

C’est l’histoire d’un cabinet d'avocat marseillais, comme il pourrait en exister des dizaines. Et pourtant, à bien des égards, @LEX AVOCATS adopte un positionnement particulier. Fondée en 2016, la société est l’un des rares cabinets marseillais spécialisé uniquement dans le droit du numérique, en accompagnant des ESN ou des entreprises qui ont une partie de leur activité dans la tech, e-commerce ou e-sport, par exemple. Cela implique des sujets de droit du numérique dans son sens le plus large, avec la sécurisation juridique des contrats, l’externalisation de DPO, la valorisation de données, la gestion des risques, la cybersécurité et la mise en conformité, avec en tête de liste la RGPD. « Aujourd’hui, c’est un sujet important, mais la compliance va plus loin que le simple fait de respecter le texte. Il ne faut plus la voir comme un obstacle, mais comme une opportunité », estime Alexandra Barberis, fondatrice de @LEX AVOCATS.

Membre de nombreux groupes de travail et d’associations de professionnels, le cabinet propose plusieurs offres et services pour accompagner ses clients à gérer leurs problématiques juridiques liées à des sujets numériques. Cabinet à taille humaine, @LEX AVOCATS met la relation avec ses clients au cœur de ses priorités, comme l’explique Alexandra : « Je souhaite vraiment que nos clients nous considèrent comme des partenaires. Nous sommes un cabinet externalisé, donc il n’y a pas de relation quotidienne. Nous nous plaçons auprès d’eux, comme des sentinelles, avec un message clair : continuez à vous concentrer sur votre métier, sur ce que vous savez faire pendant que de notre côté, nous nous assurons que tout se passe bien. Nous faisons le métier de manière atypique, en adoptant presque la posture de consultants ». L’entreprise n’en demeure pas moins un cabinet d’avocats et respecte donc drastiquement toute la déontologie que demande sa profession.

Un cabinet féminin engagé

Si @LEX AVOCATS se démarque par son positionnement particulier, il en va de même pour les valeurs promues au quotidien. Entièrement féminin, le cabinet assume un positionnement féministe, mais pratiqué de manière douce et pas revendicative. « J’ai toujours considéré que le droit, c’était rééquilibrer les choses. En partant de cette vision, nous cherchons à retrouver une forme d'équité dans les relations en œuvrant au quotidien pour offrir aux femmes un espace de travail et de vie sain. Nous travaillons évidemment avec des partenaires masculins, mais la gouvernance reste féminine », souligne Alexandra. Les valeurs du cabinet se traduisent également dans les engagements personnels de ses collaboratrices, qui agissent dans leur quotidien pour des causes importantes de la société, comme la lutte contre le cancer, la cause animale, la cybersécurité, etc.

C’est dans cette quête d’équilibre et de recherche constante de performance que @LEX AVOCATS cherche à recruter de nouvelles avocates, attirées par cette ambiance de travail bienveillante et par le Vieux-Port marseillais. Une aubaine pour grandir professionnellement et humainement.

