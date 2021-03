publié le 04/03/2021 à 06:57

Si de nombreux secteurs sont en crise depuis le début de la pandémie, le jeu vidéo, lui, s'en sort. L'année 2020 fut une année record pour le jeu vidéo français avec 11% de chiffre d'affaires en plus.

Nicolas Vignolles, délégué général du SELL (Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs), explique sur RTL : "C'est un succès historique, ça concerne tous les marchés, le PC, la console, les mobiles, tous les supports sont plébiscités. La console a représenté plus de la moitié du chiffre d'affaires. Il y a deux nouvelles consoles qui sont sorties, la Nintendo Switch qui cartonne toujours et de nombreux jeux qui sont sortis."

En France, on a joué en moyenne 9 heures par semaine, une nette hausse. "Les Français ont beaucoup joué, poursuit-il car l'actualité du jeu vidéo était très riche, et ensuite il y a eu une crise sanitaire et on a voulu continuer à s'évader, on joue avec d'autres, avec sa famille, ses amis."

Les Français sont très demandeurs et consommateurs de jeu vidéo Nicolas Vignolles, délégué général du SELL, sur RTL Partager la citation





La France "est un pays majeur sur la scène du jeu vidéo. Les Français sont très demandeurs et consommateurs de jeu vidéo et c'est une industrie majeure qui crée énormément d'emplois en France avec quatre fois plus d'emploi en dix ans. C'est une industrie de pointe, qui inspire les autres industries (le cinéma, par exemple), il y a une vraie french touch en la matière."

Tout le monde joue au jeu vidéo, toutes les générations. "Le jeu vidéo entre dans son grand âge, il a 50 ans, explique Nicolas Vignolles. Il est entré dans le cœur de tous les français, trois quarts des Français y jouent et la moyenne d'âge est de 39 ans. Il y a un jeu pour chacun, chaque âge. Des jeunes parents, notamment, ont eu une première culture de jeu vidéo et remettent une console pour jouer avec leurs enfants."