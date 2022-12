Ippon Technologies, accélérateur de création de valeur par la tech

« La découverte du digital, c’est fini, on est entré dans la phase de maturité », déclare Geoffray Gruel, COO d’Ippon Technologies. Véritable enjeu pour créer de la valeur, pour perdurer et s’imposer comme un leader de son marché, la digitalisation s’accélère sans cesse, avec des investissements de plus en plus concrets. Fondée en 2002 par Stéphane Nomis, ancien judoka et actuel président de la fédération française de judo, Ippon Technologies est un cabinet de conseil français spécialisé dans la tech qui, malgré les années qui passent, n’a pas renié les valeurs, en lien avec l’origine de la société. « Les valeurs du sport, comme le dépassement de soi et l’entraide, nous guident, c’est très important pour nous. On a d’ailleurs réussi à créer cette dynamique commune à toutes nos antennes, en France et ailleurs », précise Arnaud Col, directeur de l’innovation d’Ippon Technologies.

En effet, l’entreprise née en France s’est peu à peu développée aux États-Unis et dans d'autres pays. « Même si aujourd’hui plus de la moitié de notre activité est sur notre territoire, notre plus forte croissance est à l’international où on a cassé la barrière d’entrée aux États-Unis », explique Geoffray. Ainsi, en plein essor, le cabinet français dénombre environ 700 collaborateurs dans le monde.

Une projection dans le futur de la Tech

Ces derniers ont pour mission d’accompagner des entreprises de toute taille, essentiellement des start-ups, des scale-ups ou des grands Groupes, à développer une stratégie digitale adaptée et innovante, source de valeur. « Ce qui nous différencie, c’est notre capacité à réaliser toute la phase en amont du projet, en faisant émerger les besoins métiers et en proposant de nouveaux produits numériques, avec nos consultants produits, UX, design, etc. On va ensuite développer la stratégie avec nos équipes de développeurs, de data architect ou de cloud engineer », ajoute Arnaud. Ainsi, que ce soit sur des projets BtoB ou BtoC, Ippon Technologies s’occupe donc de la phase de réflexion, le discovery, et de la phase de production avec ses experts à la pointe des dernières innovations.

Être acteur de l’innovation et des évolutions technologiques est d’ailleurs la priorité du cabinet français. Avec déjà une vue sur le Web3, la nouvelle version d’internet qui sera plus décentralisée, Ippon Technologies cherche à être en avance sur son temps, pour accompagner ses clients à l’être également. « J’ai peu de doute sur le fait que ça va être une révolution extrêmement importante », estime Arnaud. Alors, en plus d’accentuer ses engagements solidaires en travaillant avec la Fondation Ippon qui connecte l’Afrique à internet ou qui accompagne le retour à l’emploi de jeunes de quartier en France, Ippon Technologies poursuit son fort développement outre-Atlantique. Et, toujours avec son identité intimement liée au monde du sport, le cabinet vise l’embauche de son 1000e collaborateur lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

