INFO RTL - Une cyberattaque fait fuiter les données des étudiants du pôle universitaire Léonard de Vinci

Le pôle universitaire Léonard de Vinci dans la tourmente. L'établissement d'enseignement supérieur implanté aux portes du quartier d'affaires de La Défense à Courbevoie (Hauts-de-Seine) a été victime d'une cyberattaque ce samedi 24 septembre dans la soirée, a appris RTL. Les étudiants et le personnel concernés ont été notifiés par mail ce lundi 26 septembre en fin de journée.

Selon les éléments communiqués par le pôle, les hackers ont eu accès à un serveur applicatif contenant des données personnelles comme l'état civil, les coordonnées, les données relatives à des informations bancaires (IBAN mais pas les données de paiement par carte bancaire), les documents officiels et administratifs et les données de parcours académiques des personnes enregistrées dans les systèmes informatiques de l'établissement. Les serveurs visés ont depuis été fermés par l'établissement. Le pôle dit n'avoir connaissance d'aucune utilisation malveillante des données dérobées à ce stade mais recommande à ses étudiants, intervenants, partenaires, parents et alumni de les considérer comme exfiltrées et susceptibles de circuler dans les cercles cybercriminels.

Les présumés hackers auraient partagé des preuves de leur intrusion sur Twitter dès samedi pour inciter l'université à négocier. L'établissement a contacté l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi) et l'Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies (OCLTIC). Le dépôt d'une plainte est prévu ce mardi 27 septembre. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes et une cellule de crise mise en place. Sollicité par RTL, le pôle de Vinci n'a pas souhaité commenter l'incident à ce stade.

Créé en 1995, le pôle Léonard-de-Vinci, autrefois surnommé la "fac Pasqua", regroupe des écoles d'ingénieurs, de commerce et de management, de multimédia et de formation continue. Il revendiquait 8.000 étudiants dans ses locaux en 2021-2022, 12.000 diplômés et 300 permanents.

