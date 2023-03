Imaweb : leader des solutions pour l’industrie automobile

Imaweb aujourd’hui, c’est 70 000 utilisateurs en Europe et une présence dans 22 pays. Grâce à ses 40 ans d'expérience, Imaweb est devenue le leader européen des solutions logicielles pour le secteur automobile, « Nous sommes aussi bien au service des constructeurs que des concessionnaires, nous travaillons avec toutes les marques en leur permettant de communiquer efficacement avec leur réseau de distribution. »



Nous proposons trois grands types de solution : des DMS (l’ERP du concessionnaire), DDS (Digital Dealership Solutions) et des DOS (Digital OEM solutions). Autour de ces trois grandes familles de produits nous offrons une plateforme d’intégration permettant de faire communiquer simplement les solutions des constructeurs avec celles de leur réseau de distribution. En bref, notre catalogue de solutions, permet de gérer l'expérience client de A à Z.

Des solutions pour les constructeurs et les concessionnaires automobiles

« Imaweb permet l’exécution de tous processus métiers des concessionnaires et des constructeurs automobiles grâce à des solutions parfaitement intégrées. Nous innovons constamment pour proposer de nouvelles solutions afin que nos clients puissent rapidement s’adapter aux profondes mutations du marché. Nous permettons aux constructeurs automobiles et aux concessionnaires de diversifier leurs sources de revenu et d’améliorer leur efficacité opérationnelle grâce à la digitalisation de leurs processus métier. »



Imaweb déploie un large catalogue de solutions dédiées aux acteurs du monde automobile. La stratégie de croissance du groupe repose sur l’innovation et des acquisitions ciblées, elle est appréciée des clients qui cherchent des partenaires capables d’accompagner leur diversification multi-marques et multi-marchés. « Nous consolidons le marché en rachetant des solutions digitales ou des concurrents et en les intégrant de façon cohérente pour renforcer notre catalogue digital qui compte aujourd’hui près de 60 produits, et notre présence internationale. »



Imaweb c’est aussi de forts engagements RSE notamment auprès de ses employés. Avec une stratégie de croissance qui a montré son efficacité Imaweb se positionne comme un acteur clé du secteur « Nous souhaitons monter des partenariats de cocréation avec nos clients pour définir des solutions innovantes répondant non seulement aux enjeux d’aujourd’hui mais aussi aux défis des prochaines années »



