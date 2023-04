IFORM : la plateforme de services i-Classroom pour des formations connectées

Les salles sont dématérialisées dans le Cloud et accessibles quel que soit le lieu. Les enseignants et les apprenants accèdent à leur poste dédié à l’aide d’un simple navigateur de manière totalement sécurisé. L’organisateur créé et planifie l’usage de la salle dématérialisée selon le besoin avec des paramétrages simples ne nécessitant aucune compétence informatique avancée.

IFORM est un organisme de formation professionnelle spécialiste de l’informatique, depuis 2002, présent en Région Toulousaine (Siège social à Balma). Depuis 2018, IFORM appartient au Groupe AZKAR avec sa société Sœur AURERA, société de conseil et de services spécialiste Microsoft. Les sociétés IFORM et AURERA sont implantés sur Toulouse, Paris, Aix en Provence et Biarritz. Le métier d’IFORM : Former les informaticiens de ses clients, au-delà des formations, accompagner ses clients avec les expertises de ses formateurs. IFORM, ce sont des formations sur catalogue à l’état de l’art en mode Inter-Entreprises, des Formations Intra Entreprise souvent contextualisées aux besoins et à l’existant de l’entreprise, des expertises ponctuelles à forte valeur ajoutée.

En 2020, le début de la crise CoVID a conduit IFORM à travailler au plus vite sur l’innovation i-Classroom afin de lui permettre de poursuivre son activité en mode distanciel, ceci face à l’obligation qui lui a été faite de fermer ses salles de formation. Depuis cette période, IFORM a sans cesse amélioré et fait évoluer la solution.

La solution i-Classroom, dans sa version pré commerciale, permet de :

- Dimensionner les ressources selon les besoins de la formation

- Déployer à la volée des classes virtuelles pré configurées selon la formation (Poste Formateur et des postes Apprenants)

- Organiser l’attribution des postes

- Paramétrer les espaces collaboratifs

- Automatiser le lancement et l’extinction des machines pour la durée de la formation

- Mettre en œuvre les processus administratifs attachés à la formation



i-Classroom s’adresse aux administrations et aux entreprises publiques et privées souhaitant inviter des collaborateurs à des formations internes sans frais de déplacement. Elle s’adresse aux organismes scolaires souhaitant mettre à disposition des postes de travail adaptés au besoin de la formation et à la méthode pédagogique de l’enseignant. Elle s’adresse aux organismes de formation proposant des sessions dispensées en distanciel et nécessitant l’usage un poste de travail pour chaque participant.

i-Classroom est utilisé très régulièrement par IFORM pour une version qui lui est propre. Elle le sera, en particuliers, pour la formation par l’alternance « Administrateur DevOps » qu’IFORM lance courant mai avec ses clients et partenaires. I-Classroom permettra la réalisation de formations en mode simultané à partir de ses différentes implantations : Toulouse, Paris, Aix en Provence et Biarritz. Elle permettra également à la vingtaine d’apprenants de pouvoir disposer de jours de télétravail possible en complément de leurs présences dans nos salles.

https://www.iform.fr/





