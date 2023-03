L'horoscope du samedi 17 septembre 2022

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Difficile de contrôler vos élans en ce moment, qu'il s'agisse de colère ou de désirs qui ne souffrent pas le moindre délai, mais un proche va vous ramener à la raison. En effet, Mars (votre maître) entame un bon aspect avec Saturne (la morale) et quelqu'un va certainement vous démontrer par A B que vous allez un peu trop loin et que vous devriez être davantage sur la réserve.

Taureau

L'ambiance est la même qu'hier, à peu de choses près, mais vous allez sentir dès ce soir l'influence de Saturne et son autorité s'appliquera au désordre qui semble régner. Que ce soit chez vous, en vous (dans votre tête), ou dans la rue, il va y avoir un " gendarme " pour régler le problème. Et, progressivement, le calme va revenir.

Gémeaux

Vous serez aujourd'hui encore un peu malmené par une conjoncture peu propice au calme et à la détente qui doivent présider au week-end. Mais ça se termine. C'est-à-dire que dès ce soir, et surtout à partir de demain, Mars (le trublion qui est chez vous, 2ème décan) va recevoir des influx stabilisants de Saturne et que le " n'importe quoi " ne devra plus avoir cours.

Cancer

Le Soleil et Pluton étant en harmonie, il se peut qu'il y ait de la réparation dans l'air. Une situation qui menaçait a des chances de s'apaiser, ou en tout cas de se déplacer. En effet, tout est énergie en ce bas monde, et celles qui s'exprimaient depuis quelque temps vont probablement se transformer, peut-être en énergies réparatrices. Il faut l'espérer.

Lion

La configuration en place depuis quelques jours, qui a pu créer chez vous, ou autour de vous, un vent de panique sur l'argent et les ressources, se défait à partir de ce soir. Grâce à Saturne (la raison, la fermeté), qui va prendre le dessus sur l'agitateur qu'est Mars, l'ambiance va peu à peu être moins électrique. Dès lundi selon les astres...

Vierge

Heureusement, les deux planètes qui créent de la colère, Vénus et Mars, entament un bon aspect avec Saturne. Le froid sur le chaud, ça donne du tiède, ça se rafraîchit ! Si vous étiez en colère, si vous aviez mal quelque part, cela devrait aller de mieux en mieux, même si vous avez l'impression du contraire aujourd'hui. Attendez demain !

Balance

Les planètes qui représentent nos sentiments (Vénus) et nos désirs (Mars) se relient à Saturne et cela va les calmer. Ce week-end va vous permettre de vous ressourcer. Il se peut qu'il y ait encore quelques accrochages mais ils ne vous concerneront que de loin et de toute façon Saturne (le gendarme du zodiaque) va les mettre au pas !

Scorpion

Par chance pour votre signe, le Soleil est en amitié avec Pluton aujourd'hui et demain. Cela signifie que votre force intérieure est décuplée et que rien ne peut vous arrêter. Si vous avez un objectif, quel qu'il soit, vous mettrez toute votre énergie pour l'atteindre, quoi qu'il vous en coûte. Votre détermination n'aura d'égal que votre inflexibilité.

Sagittaire

Mars, qui s'oppose à vous je le rappelle et crée un rapport de forces, entame un bon aspect avec Saturne et votre adversaire va devoir se calmer par la force des choses. Cet adversaire pouvant être votre conjoint, un ami, un virus, bref tout ce qui peut vous agresser. Grâce à Saturne, les excès seront interdits et le calme va donc revenir à partir de demain. Mais apparemment, pas aujourd'hui !

Capricorne

Votre planète, Saturne, va certainement jouer un rôle indispensable dans les prochains jours : grâce à elle, vous trouverez le moyen de concilier l'inconciliable. Peut-être que l'aspect que les planètes vont former avec elle ne sera pas très actif aujourd'hui, mais vous le sentirez dès demain : l'orage grondera de moins en moins.

Verseau

En bon aspect avec la très sage Saturne dès demain, Mars ne pourra plus faire la fofolle. Elle vous incitera à canaliser vos énergies et celles de ceux qui vous entourent. Vous êtes peut-être encore au milieu d'un conflit que vous aimeriez pouvoir apaiser et le bon aspect Mars/Saturne va vous en donner l'occasion. Pour certains, ce sont vos propres ardeurs qui se calmeront peu à peu.

Poissons

Vos sentiments sont excessifs ces jours-ci et parfois négatifs. Vous en voulez à quelqu'un, voire vous détestez cette personne, mais vous allez devoir vous calmer. En effet, la planète responsable (Mars) qui est en dissonance avec les Poissons, va recevoir des influx glacials de Saturne et la situation va s'arranger sous peu.

