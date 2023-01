L'horoscope 2022 : les prévisions pour l'année du Cancer

1er décan : Jupiter s’est déjà montrée l’année dernière, avec un possible succès pour vous ; elle revient en janvier et jusqu’au 12 février, formant un bon aspect avec votre Soleil. Normalement, c’est très positif parce que cela vous permet d’élargir votre champ d’action, d’obtenir une promotion ou de vous intégrer dans un nouveau job ; mais cela dépend des états de Jupiter dans votre thème natal. Il n’empêche que certains démarreront l’année en beauté. Puis, à partir du 10 avril et jusqu’à fin juillet, Jupiter étant en Bélier au zénith de votre thème, vous pourrez recueillir le fruit de votre travail et obtenir une promotion, davantage de responsabilités. Mais vous aurez moins de temps à consacrer à votre vie familiale.

2e décan : Vous aussi vous aurez de très bons influx de Jupiter en Poissons (vous ne les avez pas eus en 2021) du 12 février au 26 mars. Une période où vous serez très en confiance et où vous pourrez remporter tous vos défis ou gagner vos paris. Il peut également être question d’un beau voyage, à faire à cette date ou à organiser pour plus tard. Mais vos affaires professionnelles peuvent aussi prospérer sous cette conjoncture, on peut vous proposer un nouveau poste ou même une mutation à laquelle vous aspirez. Mais encore une fois, cela dépend de votre Jupiter de naissance et si la planète n’était pas positive, vous aurez peut-être affaire à l’administration ou à la justice.

3e décan : Le transit de Jupiter sera rapide à l’aller, et plus lent au retour. Du 26 mars au 10 mai, elle sera directe et très enrichissante pour vous. Les uns réussiront un examen, les autres trouveront un boulot qui leur convient et qui peut s’ajouter à celui qu’ils ont déjà. Et si ces promesses ne se concrétisent pas d’ici le mois de mai, en tout cas, vous vous y préparerez. Vous aurez tout le temps pendant la rétrogradation de Jupiter (jusqu’au 24 novembre) et certains de la fin du signe pourront se targuer d’un succès à cette date quelque chose qui fera beaucoup pour leur renommée auprès de leurs clients, ou des gens avec qui ils travaillent. Vous pourriez même obtenir une récompense.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info