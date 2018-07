Yannick Jadot fait un timide pas en direction de Benoît Hamon

publié le 30/01/2017 à 12:20

L'heure est à la volonté de "rassembler". Après son succès à la primaire élargie de la gauche, dimanche 29 janvier, Benoît Hamon a lancé un appel à Yannick Jadot, candidat d'Europe Écologie - Les Verts à l'élection présidentielle, et à Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche à ce même scrutin. Le socialiste les a exhorté à "construire ensemble une majorité gouvernementale". Un appel du pied qui n'a pour l'heure pas récolté de réponse claire.



Invité de BFMTV au lendemain du second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire, Yannick Jadot a donné quelques éléments de réponse... mais toujours sans se prononcer explicitement. Éludant la question d'un éventuel retrait de sa candidature au profit du député des Yvelines, le candidat, qui peine à réunir les 500 parrainages nécessaires pour accéder au premier tour de l'élection présidentielle, semble souffler le chaud et le froid.

"Je suis pour suivre l'aventure (écologiste, sociale et européenne, ndlr), pas pour suivre Hamon", a-t-il avant tout déclaré. "Je propose à Hamon de prendre le large, loin des appareils. Là seulement nous pourrons créer une dynamique autour du projet écologiste". Au soir de sa victoire, Benoît Hamon ne l'aurait pas contacté, assure le député européen, qui se dit toutefois "absolument prêt à le rencontrer, mais sur de la clarté et de la cohérence." Entre les lignes, Yannick Jadot ne ferme pas la porte à Benoît Hamon. Mais pour qu'elle reste ouverte, il faudrait, selon lui, que l'ancien ministre de l'Éducation nationale s'émancipe du Parti socialiste. "Le message des électeurs de cette primaire à gauche, c'est qu'ils en ont assez du Parti socialiste", a-t-il également fait valoir.

Un candidat écologiste crédité de 2% d'intentions de vote à ce jour

Selon notre sondage Kantar Sofres-Onepoint, dévoilé dimanche 29 janvier, Yannick Jadot est pour l'heure crédité de 2% des intentions de vote à l'élection présidentielle d'avril 2017, ce qui le place au septième rang des présidentiables, derrière François Bayrou qui n'a toujours pas levé le voile sur une hypothétique candidature au scrutin présidentiel.