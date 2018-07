publié le 27/11/2016 à 23:09

Tout est parti d'une question. Des premiers mots d'une question, pour être précis. Alors que Jean-Luc Mélenchon est invité à réagir en tant que candidat à l'élection présidentielle à la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, en plateau, Daniel Cohn-Bendit veut lui demander quelque chose. Toutefois, les téléspectateurs, tout comme les protagonistes de la scène, ne sauront jamais quelle était la question.



Dès ses premiers mots, qui sont "Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire tu peux la gagner...", l'ancien euro-député Verts a eu la parole coupée par son interlocuteur : "Monsieur Cohn-Bendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas amis. Vous le savez. Ne jouons pas la comédie". "Va te faire voir", lui a rétorqué Cohn-Bendit.

Vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, monsieur Mélenchon Daniel Cohn-Bendit Partager la citation





Il n'y aura finalement pas de question de sa part à Jean-Luc Mélenchon. Et l'écologiste de poursuivre : "On s'est toujours tutoyé, s'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix", avant de conclure en adoptant la formule de vouvoiement : "Vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, monsieur Mélenchon".

Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat à la présidentielle et il a été soutenu par les militants communistes à 53,6%. Il ne passera donc pas par la primaire de la gauche et se voit déjà comme le candidat qui affrontera François Fillon. Ce dernier a remporté la primaire face à Alain Juppé avec, selon des résultats encore provisoires, 66,5% des suffrages.