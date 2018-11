VIDÉO - Le "gilet jaune" de Jean Lassalle à l'Assemblée va lui coûter 1.500 euros

publié le 22/11/2018 à 17:39

Un "gilet jaune" en pleine séance à l'Assemblée national. Le député non-inscrit Jean Lassalle a provoqué la rare suspension de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée, en prenant place dans l'hémicycle avec un "gilet jaune" sur les épaules. L'incident s'est produit alors que Christophe Castaner répondait à une question de Jean-Michel Fauvergue (La République En Marche) sur la mobilisation des "gilets jaunes".



Le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand a alors lancé à Jean Lassalle : "Je vous rappelle au règlement... M. Lassalle, veuillez immédiatement retirer ce gilet... parfait M. Lassalle, ce rappel au règlement sera évidemment inscrit au procès-verbal et vous en subirez les conséquences", en l'occurrence une sanction financière.

Selon les informations du Figaro et de BFMTV, l'amende est fixée entre 1.400 euros et 1.500 euros. Invité à l'antenne de RTL, le député a déclaré : "De toute façon, ils ne peuvent pas avoir - pour moi - plus de déconsidération et d'irrespect qu'ils n'en ont. Le mouvement des 'gilets jaunes' est profond, il y a la taxe, il y a aussi tout le mal-être, tout le mal-vivre de millions de compatriotes et qui n'ont plus aucune confiance dans une classe politique française qui est devenue un théâtre d'ombres".

> Jean Lassalle en gilet jaune à l'Assemblée : "Je n'avais pas le choix" Crédit Image : Capture d'écran / LCP | Crédit Média : RTL | Date : 21/11/2018