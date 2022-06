VIDÉO - Jubilé d'Elizabeth II : Emmanuel Macron adresse un message à "your majesty"

Un jour pas comme les autres. Elizabeth II lance, ce jeudi 2 juin, les festivités de ses 70 ans sur le trône, une longévité sans précédent. Emmanuel Macron a publié une vidéo où il s'adresse à la Reine en anglais sur Twitter. Il a ainsi salué son jubilé de platine, ainsi que son "dévouement" en faveur de "l'amitié indéfectible" entre la France et le Royaume-Uni.

"Vous êtes le fil d'or qui lie nos deux pays, la preuve de l'amitié indéfectible entre nos nations, a expliqué le président de la République. Vous avez été une présence constante et une source de sagesse pour les dirigeants de nos deux pays".

Et d'ajouter : "Vous êtes notre amie, notre si proche alliée, notre exemple de service aux autres. Vous célébrer aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et Votre dévouement pour la servir (...) Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser, au nom du peuple français, mes félicitations les plus sincères pour votre jubilé de platine".

Vous avez partagé nos joies Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a tenu aussi à saluer l'engagement pendant la Seconde guerre mondiale des combattants britanniques "pour la liberté dont nous jouissons aujourd'hui". "Vous avez partagé nos joies et constaté l'affection et l'admiration profondes que le peuple de France Vous porte", a-t-il salué.

