Les clubs de sports amateurs vont-ils perdre leurs subventions ?

publié le 05/08/2018 à 16:58

"Ce n'est pas le rôle de l'État de financer durablement les clubs". Cette petite phrase, prononcée par Laura Flessel, la ministre des Sports, fait polémique. Et depuis, c'est tout le sport amateur qui craint de voir ses subventions diminuer alors que les clubs préparent déjà la rentrée prochaine.



Rachid Hallaf, entraîneur de boxe est président d'un club dans le Val-de-Marne, craint une hausse des prix considérable. "Ça va coûter deux ou trois fois plus cher. On privilégie les jeunes des quartiers défavorisés, donc pour eux, ça serait la croix et la bannière pour venir s'inscrire s'il fallait augmenter les prix des licences à 500 ou 600 euros", explique-t-il au micro de RTL.

Le montant des licences n'est pas la seule inquiétude pour ce dirigeant de club. La détérioration des infrastructures pourrait rapidement s'ajouter à la liste. Rachid Hellaf évoque "de grandes difficultés en ce qui concernent nos équipements sportifs qui ont été construits, en majorité, dans les années 1970". "Il n'y aura quasiment plus d'aides pour la rénovation", déplore-t-il.

Pour cela, chaque club devrait dès lors trouver des sponsors. Une solution jugée impossible par Daniel Guérin, chargé des Sports au conseil départemental du Val-de-Marne. "Les clubs n'ont pas les capacités à aller chercher des sponsors de grand niveau. Ce sont des bénévoles qui accompagnent les enfants. Il faut que l'État, comme collectivité locale, reste à côté de ce monde sportif", conclut-il sur RTL.

