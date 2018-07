publié le 26/02/2018 à 17:26

Alors que les températures vont descendre jusqu'à -6 degrés dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 février, une cinquantaine d'élus franciliens, de tous bords politiques, vont dormir dans la rue, rapporte Le Parisien.



Leur objectif : montrer leur solidarité avec les sans-abris qui affrontent des températures glaciales et sensibiliser l'opinion publique. Les élus donnent rendez-vous lundi dès 21 heures gare d'Austerlitz. Derrière cette action se trouve Mama Sy, adjointe à la mairie d'Etampes dans l'Essonne.

"Ce n'est plus supportable de savoir que des personnes vivent et dorment dehors. Nous voulons que cela cesse. Pour cela nous demandons la réquisition des locaux vides. Il ne s'agit pas de dire c'est la faute d'un tel ou d'un tel, c'est un échec collectif et il faut qu'on se mobilise ensemble pour mettre fin à une situation inhumaine", explique-t-elle au Parisien.