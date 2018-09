publié le 04/09/2018 à 15:42

Quelques heures après l'annonce du remplacement de Nicolas Hulot par François de Rugy comme ministre de la Transition écologique, les réactions des politiques de tous bords fusent. Parmi elles, Jean-Luc Mélenchon, chef de file de la France insoumise, n'a pas mâché ses mots en accueillant la nouvelle du changement de poste du président de l'Assemblée nationale.



"Le président de séance qui a planté l'amendement contre le glyphosate à deux heures du matin devient ministre des apparences écologiques", dénonce-t-il dans un message posté sur son compte Twitter peu après l'annonce du remaniement ministériel. Et de conclure : "Édouard Philippe reste l'apparence d'un Premier ministre".

Le député insoumis fait ici échos au rejet par l'Assemblée nationale des amendements visant à interdire l'herbicide controversé, voté dans la nuit du lundi au mardi 29 mai dernier. Après ce vote, Jean-Luc Mélenchon avait fustigé un "coup de com" du gouvernement, avant de demander sur Twitter : "Qui paiera pour nos cancers ?"



Le président de séance qui a planté l'amendement contre le #glyphosate à deux heures du matin devient ministre des apparences écologiques. Édouard Philippe reste l'apparence d'un Premier ministre. #Remaniement #DeRugy — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 4 septembre 2018

Plus tôt dans la matinée ce mardi 4 septembre, François de Rugy avait été nommé, via un communiqué de l'Élysée, ministre de la Transition écologique, succédant à Nicolas Hulot et descendant ainsi du "perchoir" qu'il occupait dans l'hémicycle depuis juin 2017.



Jean-Luc Mélenchon avait qualifié de "vote de censure contre Macron" la démission - qu'il souhaitait - de l'ancien présentateur d'Ushuaïa. Il prédisait, au même moment, "la décomposition de la macronie."

La démission de Nicolas #Hulot fonctionne comme un vote de censure contre Macron. Il confirme le diagnostic de mon discours de samedi. La macronie commence sa décomposition. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 28 août 2018