À quoi va rassembler la cellule anti-ZAD annoncée par Gérald Darmanin ?

Il n'y aura plus de ZAD en France pour remettre en cause l'autorité de l'État, assure Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, le 2 avril 2023 dans le JDD.

Le gouvernement craint que Sainte-Soline, théâtre de lourds affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux mégabassines, puisse se transformer en ZAD ("zone à défendre"). Pour contrer de nouveaux projets de cet ordre, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, dans le JDD du dimanche 2 avril, se doter d'une "cellule anti-ZAD".



Le souvenir de Notre-Dame-des-Landes est vif, et la crainte de voir le scénario se répéter demeure parmi l'exécutif. "Les hommes politiques ont manqué de fermeté face à l'extrême-gauche. Par complaisance intellectuelle ou par lâcheté", a dénoncé le locataire de la place Beauvau. "Mais c'est fini", assurant que "plus aucune ZAD ne s'installera dans notre pays. Ni à Sainte-Soline, ni ailleurs."

"Nous créerons au ministère de l'Intérieur une cellule anti-ZAD avec des juristes spécialisés", a-t-il poursuivi. Selon les informations du HuffPost, cette cellule verra le jour "dès le 1er septembre prochain". Composée de cinq juristes, elle aura pour mission d'accompagner les préfets en cas de recours juridiques, pour empêcher toute mise en place de ZAD. "Une trentaine de projets sont contestés sur le territoire, avec des degrés d'intensité différents", a précisé le ministère de l'Intérieur à France Bleu. Parmi eux, le chantier de l'autoroute entre Toulouse et Castres, l'extension de l'aéroport de Lille ou encore des lignes TGV.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info