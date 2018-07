Quand Édouard Philippe joue en stand-up sa nomination à Matignon au Casino de Paris

publié le 28/11/2017 à 13:11

Le temps d'une soirée, Édouard Philippe s'est mis au "stand-up". Le Premier ministre est monté sur scène, lundi 27 novembre au Casino de Paris, dans le cadre de "Live Magazine", une sorte de magazine vivant au cours duquel des personnalités racontent des histoires. Il y a joué sa nomination à Matignon, selon un document que s'est procuré Closer.



Sur scène, Édouard Philippe a narré sa rencontre avec Emmanuel Macron juste après le premier tour de l'élection présidentielle. À noter que cette rencontre devait rester totalement secrète. "Je sors mon téléphone et je regarde une rue discrète pas très loin de Vaugirard. Je fais un peu au pif. Je dis : 'Bah, tiens, on se retrouve rue des Volontaires. Vous venez me chercher et tout ira bien'. Je fais ma réunion, je sors consterné et je me dis : 'Ben, j'aurai quelque chose à raconter'. Je vais rue des Volontaires discrètement. J'arrive rue des Volontaires, au numéro que j'ai donné complètement par hasard, et, là, je me rends compte, je vous jure que c'est vrai, que je suis juste devant le siège de l'UDI".

Donc pour arriver à son QG, celui qui n'est pas encore premier ministre à l'époque raconte : "J'étais allongé dans la voiture sous une couverture". Mais ce n'est que le 15 mai que le nouveau chef de l'État lui propose Matignon. Sur le chemin vers l'Élysée, c'est son chauffeur de taxi qui a des sueurs froides : "Ça va se terminer comme Lady Di", lâche-t-il. Il faut dire que juste derrière la voiture, il y a des dizaines de journalistes à moto.

Édouard Philippe finit par arriver à bon port mais il aura vécu près de trois semaines d'incertitude. Allait-il ou non être nommé premier ministre ? Avantage, ou plutôt inconvénient pour lui qui n'est déjà pas très gros, ça lui a coupé l'appétit. "Si vous voulez maigrir, a -t-il lancé, devenez premier ministre. Moi j'ai perdu six kilos". La raison de ce régime express : "C'est un moment difficile car vous êtes saisi d'une peur panique mais vous ne pouvez pas en parler". Avant d'être un intermittent du spectacle, Édouard Philippe est d'abord un politique et il en a profité pour faire la promotion de son action : "N'hésitez pas à vous engager, on a besoin de vous".