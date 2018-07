publié le 31/08/2016 à 15:52

Les candidatures de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg à l'élection présidentielle ont agité la gauche, qui commence à se mettre en ordre de bataille avant 2017. Et cela donne des envies à Christiane Taubira. Dans le livre Le premier secrétaire de la République, le journaliste Cyril Graziani raconte que l'ancienne ministre de la Justice a précisé : "Si François Hollande est candidat à la primaire, je le soutiendrai. S'il ne l'est pas, je me lancerai".



Selon Le Canard Enchaîné qui rapporte ces propos, Christiane Taubira n'envisage pas l'option d'apporter son soutien à Arnaud Montebourg. "Quand on lui en parle, elle fait la moue", explique un de ses amis. Un autre rappelle que "l'expérience des primaires de 2012, où elle avait alors été sa porte-parole l'a saoulée". L'ex-garde des Sceaux avait auparavant menacé le chef de l'État en avertissant : "Je peux devenir méchante".