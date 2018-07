publié le 24/02/2017 à 23:25

Le Parti communiste regrette-t-il son alliance avec Jean-Luc Mélenchon, maintenant que Yannick Jadot a offert un soutien déterminant à Benoît Hamon ? "Non", assure Pierre Laurent, le secrétaire nationale du PCF au micro de RTL. "Nous avons toujours conjugué le soutien à Jean-Luc Mélenchon avec le fait que nous souhaitions ces discussions avec l'ensemble de la gauche. Aujourd'hui, les conditions de discussions pour un pacte de majorité (...) sont aujourd'hui possibles. Il faut pousser dans ce sens", poursuit-il, espérant que la rencontre entre Mélenchon et Hamon aura bien lieu.



"Si elle a lieu, elle doit porter sur des choses sérieuses. Les enjeux sont énormes, les dangers considérables avec l'extrême droite, le programme de Fillon et maintenant la constitution de ce centre-droit avec François Bayrou et Emmanuel Macron", alerte Pierre Laurent. Il réclame notamment que l'accent soit mis sur la "nécessaire lutte contre la finance". Pierre Laurent se dit ainsi "prêt" à participer à cette discussion.