publié le 24/02/2017 à 08:20

Après des semaines de discussions, le candidat des Verts Yannick Jadot a annoncé jeudi 23 février au soir sur France 2 son ralliement à Benoît Hamon. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le socialiste. Mais enfin, il était temps que ça se termine. Parce que "Oh hé, il y a un scrutin dans deux mois ! Oh hé, il y a des Français !". Vous vous rendez compte que ça va faire un mois qu'ils négocient. Cela fait des semaines qu'ils nous expliquent qu'il y a des points de convergences, que pour espérer faire gagner la gauche il faut être ensemble. Et ça discute, et ça discute !



Alors, on nous dit qu'il faut ficeler un programme. Certes, il faut se mettre d'accord sur le nucléaire, sur Notre-Dame-des-Landes, sur la proportionnelle. Mais la vérité, c'est que la séquence de marchands de tapis sur les circonscriptions a pris beaucoup temps. Il fallait surtout se mettre d'accord sur le nombre de circonscriptions que le PS allait accorder aux Verts en échange de leur ralliement. Toujours la même histoire...

Une dynamique pour Hamon ? Pas sûr

Vous avez vu que même les amis de Benoît Hamon se désolaient de le voir empêtré dans ces jeux d'apparatchiks et de ne pas se consacrer exclusivement aux sujets qui concernent les citoyens. Pendant quatre ans et demi, ils ont mis en scène leurs désaccords, leurs divisions, et ils refont le coup en pleine campagne. Cette gauche, quand elle est au pouvoir, fait des états généraux comme si elle était dans l'opposition ; et lorsqu'elle est en campagne, elle est affligeante.

Maintenant que ce ralliement a été officialisé, cela peut-il rapporter quelques points à la candidature de Benoît Hamon ? Cela peut lui rapporter de ne pas perdre bêtement deux points. Mais ce n'est pas là l'essentiel, honnêtement. Que l'écologie ne soit pas présente à cette présidentielle, ce n'est un désastre pour personne. Maintenant, est-ce que ça peut apporter une véritable dynamique au candidat socialiste ? Pas sûr.

Hamon et Mélenchon plus confortables dans l'opposition ?

Parce que le vrai sujet, ce n'est pas Yannick Jadot. Yannick Jadot est scotché à 2% dans les sondages, c'est un épiphénomène. Non ! Le vrai sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs Yannick Jadot lui a lancé un énième appel à les rejoindre. Parce qu'il sait bien que c'est avec Mélenchon qu'ils pourraient faire la différence. Elle est là la vraie négociation. Mais encore aurait-il fallu le vouloir !



On entend dire Mélenchon que sa porte "est ouverte" mais qu'il a des exigences. Hamon, parce qu'il joue le coup d'après (c'est-à-dire la recomposition de la gauche), et Mélenchon, parce qu'il joue perso, se sont bien gardés de l'engager cette négociation. Depuis le début, ça n'a été qu'un jeu de dupe. Aucun des deux ne veulent s'attacher les services de l'un ou l'autre, et encore moins céder sa place.Comme si l'un et l'autre, au fond, se trouvaient plus confortables dans l'opposition.