Laurent Wauquiez veut "plus de forces de l'ordre dans les transports en commun" pour protéger les femmes. Invitée de RTL lundi 27 novembre, Élisabeth Borne a tenu "à rassurer" le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "Il y aura 1.400 policiers (supplémentaires) l'an prochain", a annoncé la ministre chargée des Transports, s'appuyant sur le plan qui a été annoncé par le gouvernement.



"Ce qui est aussi très important, c'est la présence des agents des entreprises, SNCF en l'occurrence. Il y aura 150 agents de plus dans le service de sûreté de la SNCF dès l'an prochain. Ces agents sont formés pour prévenir toutes les formes de violence, notamment sur les femmes." La ministre rappelle qu'un numéro de téléphone, le 3117 (31117 par SMS), a, par ailleurs, été mis en place pour signaler les agressions dans les transports.

Le gouvernement entend aussi multiplier le nombre de caméras de vidéoprotection. "Il y a 70.000 caméras dans les réseaux de la RATP et de la SNCF. Le président de la République l'a annoncé : on va continuer à déployer plus de caméras, on va aussi tester de la vidéo intelligente qui permet de détecter des comportements suspects dans les prochains mois", assure l'ancienne présidente de la RATP. Les "grands réseaux parisiens" seront concernés, et "notamment la gare de Châtelet à Paris."

Toujours en matière de sécurité dans les transports, Élisabeth Borne veut "accélérer" la généralisation des arrêts à la demande. Les femmes peuvent demander à un chauffeur de bus de les arrêter en dehors des arrêts prévus. "Les bons résultats qu'on peut voir à Nantes ou à Bordeaux vont convaincre les collectivités qu'il est important de mettre en place ces arrêts à la demande la nuit, ce qui permet aux femmes de ne pas faire de longs trajets pour rentrer chez elles."