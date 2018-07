Assurance chômage : "Un accord responsable et difficile", selon Pierre Gattaz

publié le 29/03/2017 à 16:48

Mini-hausse de cotisations, changement de calcul des allocations, baisse de droits pour la "filière seniors"... Un accord sur l'assurance chômage a bel et bien été trouvé. D'une durée de 36 mois, le texte prévoit, en année de croisière, près de 1,2 milliard d'euros d'économies et de recettes nouvelles pour l'assurance chômage, qui affiche une dette de 30 milliards d'euros et perd environ 4 milliards d'euros par an.



Au total, quelque 891 millions d'euros d'économies sont réalisés sur les droits des chômeurs, et les cotisations patronales permettront 270 millions de recettes supplémentaires. Un "bon accord" selon Pierre Gattaz qui évoque un texte "responsable, compliqué et difficile". "On a réussi à trouver un accord sans augmentation de la taxation des contrats courts, sans augmenter le coût du travail", s'est-il réjouit au micro de RTL.