Chômage : le nombre de demandeurs d'emploi en baisse (-0,1%) en février

Après une légère hausse du chômage au mois de janvier, le nombre de demandeurs d'emplois en catégorie A (sans aucune activité et tenus de rechercher un emploi) a baissé de 0,1% au terme du mois de février 2017. Quelque 3.500 inscriptions de moins ont été enregistrées sur les listes de Pôle Emploi par rapport au mois précédent, portant le nombre de chômeurs en France à 3.464.400. En prenant en compte les cinq catégories existantes (de A à E), regroupant non seulement les demandeurs d'emploi en activité réduite mais aussi les inscrits non tenus de rechercher un travail, Pôle Emploi recense 6,242 millions demandeurs d'emploi (+0,3%).



Myriam El Khomri, la ministre du Travail, insiste dans son communiqué sur la tendance observée sur les douze derniers mois en catégorie A (-3,2%, soit 115.000 demandeurs d'emploi en moins). La tendance sur les trois derniers mois, elle, est moins positive (+0,2%, soit 6.500 chômeurs de plus recensés entre début décembre et fin février) et s'explique, selon la ministre par la "hausse constatée au mois de décembre".

Situation encore difficile chez les seniors

La ministre met l'accent sur l'amélioration de l'état du chômage chez les jeunes : "le nombre de demandeurs d'emplois de moins de 25 ans inscrits à Pôle Emploi en catégorie A est désormais inférieur de près de 5% à son niveau de mai 2012", se félicite Myriam El Khomri, soulignant au passage que "la baisse du mois de février concerne toutes les classes d’âge, y compris les personnes de 50 ans et plus".

Le ministère du Travail insiste également sur les créations nettes d'emploi salarié dans les secteurs marchands sur l'année 2016 (+187.200), niveau "le plus élevé depuis 9 ans", fait savoir le communiqué. Et de poursuivre sur des résultats positifs à prévoir au cours des prochains mois en se basant sur les prévisions de l'Insee - "81.000 créations nettes d'emplois salariés marchands prévues au premier semestre 2017" et une "baisse du chômage" qui devrait, à en croire le communiqué, se poursuive.