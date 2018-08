publié le 29/08/2018 à 08:37

Qu'aurait-elle fait à la place de Nicolas Hulot ? L'ancienne ministre de l'environnement (2014-2017) Ségolène Royal est l'invitée de RTL ce mercredi 29 août. Elle réagit à la démission, annoncée la veille, de Nicolas Hulot, du poste de ministre de la Transition écologique et solidaire.



Ségolène Royal aurait-elle démissionné ? "Non, absolument pas, je pense que le combat pour l'environnement est un des plus beaux combats aujourd'hui, non seulement dans la politique mais également dans la société civile", rétorque-t-elle.



Quitter ses fonctions, Ségolène Royal ? "Jamais de la vie, lance l'ambassadrice des pôles Arctique et Antarctique. Ce n'est pas mon style". Mais être aux prises avec les lobbys et être empêché(e) de faire son travail, comme le sous-entend Nicolas Hulot, ne peut-il pas justifier un départ ? "Je crois qu'au contraire, ça stimule quand il y a des lobbys, estime l'ancienne ministre. Ils sont légitimes dans une société."

"Parce que qu'est-ce que c'est qu'un lobby ?, interroge Ségolène Royal. C'est un groupe de pression qui défend ses intérêts privés. Et qu'est-ce que la politique ? C'est justement essayer d'identifier les intérêts privés dans une société - qui sont parfaitement légitimes - mais d'en dégager l'intérêt général. Et d'imposer à ces lobbys l'intérêt général."