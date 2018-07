publié le 04/07/2018 à 10:45

Les Français ne savent plus où Emmanuel Macron va. Ils ont perdu le fil de son quinquennat. À commencer - et c'est grave - par nombre de ses fidèles "Marcheurs" qui ont mal aux pieds et mal à l'âme. À force de marcher dans tous les sens et de perdre le sens. À force de ne pas retrouver ce qui faisait la spécificité du macronisme : la bienveillance, la générosité, l'attention aux plus faibles, le souci des petites gens.



Le pouvoir devait avancer sur ses deux jambes. Et le voilà, tel un dahu, qui tourne en rond avec une patte plus courte que l'autre, la gauche. Au point que les "Marcheurs" sur les marchés sont moins nombreux et se font houspiller.

Ils n'y étaient pas préparés à ce retournement de vent friquet critique, eux qui n'ont connu que la marche en avant vers le soleil de la victoire. Et nombre d'élus du parti majoritaire vont jusqu'à vous confier, en "off", leur désarroi. Pour ces "Marcheurs", ça ne marche pas comme promis, et comme ils voudraient, comme ils rêvaient.