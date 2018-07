et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/04/2018 à 09:30

Benjamin Griveaux à la mairie de Paris ? Il n'en rêve pas encore la nuit officiellement, mais il en fait de moins en moins mystère auprès de ses proches : il se verrait bien déloger la maire actuelle, Anne Hidalgo, aux prochaines élections en 2020 pour prendre la tête de la capitale.



Ce macroniste de la première heure a lancé avec ses équipes un grand "porte-à-porte". Officiellement, il s'agit de rencontrer les Parisiens et de faire le service après-vente du gouvernement.

Dans les faits, c'est une campagne qui ne dit pas son nom. Quand on interroge Benjamin Griveaux d'ailleurs, il élude à peine. "Pour moi le job, c'est d'avoir une mécanique parfaitement huilée pour aller à la bataille." On imagine donc difficilement qu'après avoir fait tout le travail, il laisse la place à quelqu'un d'autre dans un an.