publié le 02/03/2018 à 08:29

Benjamin Griveaux va-t-il s'emparer de la mairie de Paris ? S'il refuse toujours de communiquer sur une possible candidature aux élections de municipales en 2020, ses ambitions personnelles ne font plus aucun doute dans la sphère politique.



Et malgré les nombreuses attaques à l'encontre d'Anne Hidalgo, il refuse ouvertement de critiquer l'édile de Paris. "On juge un mandat à l'issue du mandat. Je demande aux Français de juger le quinquennat du président de la République à son terme. Et le mandat d'Anne Hidalgo se termine en 2020, nous sommes en 2018. C'est à la fin que l'on juge cela, et pas avant", répond Benjamin Griveaux au micro de RTL.



Une chose est sûre, en coulisses, le député de Paris et porte-parole du gouvernement se prépare et avance petit à petit ses cartes. Il a notamment réuni tous les autres députés parisiens de REM mi-février à dîner chez lui. Au menu ? Des échanges sur Paris, le Grand Paris, l’organisation des macronistes…