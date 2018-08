Mélenchon extrêmement offensif pour sa rentrée à Marseille

publié le 25/08/2018 à 20:58

Écologie, immigration, capitalisme... Jean-Luc Mélenchon n'a pas mâché ses mots lors de son discours à Marseille, dans le cadre des universités d'été de la France insoumise. Une rentrée particulièrement offensive. Le message est clair pour le chef de file des insoumis : montrer que le parti, troisième de la dernière élection présidentielle, est bel et bien la première force d'opposition au gouvernement.



En ligne de mire ? Les élections européennes qui se tiendront en mai 2019. Le député des Bouches-du-Rhône, qui a pu compter sur les cadres du parti pour le soutenir, veut que ce prochain rendez-vous électoral soit un "référendum anti-Macron".

Appelant à "envoyer un commando de combat au Parlement européen", il a refusé de baisser la garde : "Nous allons inviter les Français à mettre une raclée démocratique à Emmanuel Macron (...) La révolution citoyenne, c'est un processus permanent où les gens s'emparent du pouvoir", a-t-il déclaré au parc Chanot.

Il faut dire que le chef de l'État était au centre des attaques, notamment sur les questions européennes. "Quand vous faites un référendum sur Macron, vous faites un référendum sur l'Europe. Monsieur Macron n'existe pas, il est juste le petit copiste de la Commission européenne et de madame Merkel", a-t-il critiqué.

Macron est le petit copiste de la commission européenne et de madame Merkel Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





Il a alors cité l'exemple de la réforme du Code du travail, la réforme du statut des cheminots ou encore celle des retraites prévues par l'exécutif au premier semestre 2019. "Je trouve normal que quand ils auront découvert que c'est l'Europe qui a demandé ça, ils mettent un bulletin contre Macron et pour les Insoumis", a-t-il poursuivi.



A contrario, Jean-Luc Mélenchon a adressé un message à l'Union européenne, assurant que le parti avait deux projets alors que la volonté "d'harmonisation sociale et fiscale par le haut n'est pas compatible avec les traités actuels". Il a alors évoqué un "plan A" de renégociation de ceux-ci, et un "plan B" de sortie concertée si une révision s'avérait impossible.

L'écologie, au cœur du débat

Mais les futures élections européennes n'étaient pas l'unique objectif de Jean-Luc Mélenchon, qui n'a cessé de clamer que la France insoumise était "candidate à gouverner le pays". "Et si nous sommes élus, nous appliquerons notre programme. Nous ne sommes pas Tsipras, pas Hollande, pas Sarkozy", a-t-il taclé.



Le député a ainsi fait tout un plaidoyer, en début de discours, sur les sujets environnementaux, notamment sur l'utilisation du glyphosate. Et le leader insoumis s'est alors montré catégorique : "En France, c'est maintenant et immédiatement qu'il faut interdire les glyphosates (...) C'est le sort de la civilisation humaine qui est menacé par la pratique productiviste. Face au changement climatique, il faut mettre en place la planification écologique", a-t-il martelé.