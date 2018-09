publié le 11/09/2018 à 08:26

Emmanuel Macron a rencontré Jean-Luc Mélenchon lors d'un bain de foule sur le Vieux-Port à Marseille vendredi 7 septembre. Interrogé par des journalistes sur des propos tenus plus tôt, où le chef de file de la France insoumise qualifiait le Président du "plus grand xénophobe qu'on ait", il a pourtant botté en touche, préférant évoquer une "légère exagération marseillaise".



Jean-Luc Mélenchon s'est-il dégonflé ? Simple "courtoisie républicaine", justifie le député FI Adrien Quatennens sur RTL mardi 11 septembre. "Quand vous êtes attablé au restaurant à minuit et demi avec quelques amis et que le Président arrive, vous ne vous prêtez pas à un espèce de pugilat."

Le député FI assure que "Mélenchon assume ses positions". Le chef des Insoumis avait rencontré Emmanuel Macron plus tôt dans la journée à Marseille, et lui "a dit qu'il avait été défaillant avec l'Aquarius", explique Adrien Quatennens.

VIDÉO - Lors d’une manifestation à Marseille ce vendredi après-midi, Jean-Luc Mélenchon a traité Emmanuel Macron de "plus grand xénophobe qu’on ait". Mais devant le président, l’Insoumis semble gêné et n’assume plus: "Peut-être une légère exagération marseillaise...", glisse-t-il pic.twitter.com/5gePhnUqfa — Arthur Berdah (@arthurberdah) 7 septembre 2018