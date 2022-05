Matignon : pourquoi Emmanuel Macron a finalement préféré Élisabeth Borne à Catherine Vautrin

Coeurs sensibles s'abstenir. Ce lundi, Élisabeth Borne tombe de sa chaise. La raison ? Emmanuel Macron lui annonce qu'elle entre à Matignon. Elle-même n'y croyait plus. Et pour cause, comme beaucoup, elle pense que le poste est réservé à la présidente du grand Reims, Catherine Vautrin.



Mais Catherine Vautrin, c'était vraiment le choix de Macron. Et ça n'a rien d'une tentative de diversion. Ce qu’ils lui ont fait, "c'est violent, ultra violent", confie un de ses proches. On rembobine.

Jeudi dernier, Catherine Vautrin déjeune à l'Élysée en compagnie du Président et de Birigitte Macron. Pas un simple déjeuner express. Non, plus de 3h à table. L'ancienne ministre de Jacques Chirac quitte le Palais avec une conviction. Ce sera elle. Et elle doit déjà préparer son équipe de choc : 15 ministres. Elle passe les jours à empiler des noms. Samedi, elle rencontre même Jean Castex qui la soutient pour lui succéder.

Son sort s'est joué au retour des Émirats arabes unis

Son sort s'est finalement joué au-dessus des nuages, dans l'avion présidentiel, dimanche. Emmanuel Macron rentre des Emirats arabes unis. Pendant le trajet, il s'entretient avec des proches, très remontés contre ce choix.

A l'atterrissage, il appelle Catherine Vautrin et lui explique en substance que sa nomination est plus compliquée que prévue. Le lendemain matin, le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler est chargé du sale boulot. Lui annoncer que ce ne sera pas elle. Emmanuel Macron la rappelle un peu plus tard pour s’expliquer.

Catherine Vautrin peut encore intégrer le gouvernement

Et si l'on en croit plusieurs proches dans la confidence, c'est notamment Richard Ferrand, Francois Bayrou ou Christophe Castaner qui ont Convaincu le chef de l'État qu’elle n’était pas le bon choix.



Catherine Vautrin peut encore entrer au gouvernement avec tout ça. Selon un de ses proches, "un ministère régalien", ça ne se refuse pas. Un conseiller du palais espère lui qu'elle intègrera quand même l'équipe d'Élisabeth Borne. D'autant que Catherine Vautrin a été bonne joueuse et l'a félicitée immédiatement sur les réseaux sociaux.

