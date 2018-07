Manuel Valls ne se voyait pas remporter la présidentielle "cette fois-ci"

publié le 29/08/2017 à 21:10

Nettement battu par Benoît Hamon au second tour de la primaire de la gauche, et élu in extremis à l’Assemblée nationale face à une candidate de la France insoumise, Manuel Valls ressort diminué de cette année électorale. Mis au ban par une partie de ses camarades socialistes après son ralliement à Emmanuel Macron, l’ancien homme de la gauche assure qu’il n’est "pas seul" ce mardi 29 août.



"Ma vie politique est encore devant moi", prévient Manuel Valls lors de son passage dans la matinale de France Inter à quelques jours de la rentrée. L’ancien occupant de Matignon a cependant reconnu qu’il n’était en situation de remporter l’élection présidentielle après la renonciation de François Hollande, du moins "pas cette fois-ci".

"Je savais que, quand je me suis lancé dans la primaire, après le renoncement de François Hollande, je me lançais dans des conditions difficiles", a-t-il confié avant d’ajouter : "Et je me suis rendu compte que ça allait être très difficile, et pour la primaire, et de toute façon, nous savions que ça allait être très difficile pour les socialistes à l’occasion de cette dernière élection présidentielle."