publié le 09/02/2019 à 07:48

Comme tous les samedis depuis plusieurs mois, des rassemblements sont prévus à Paris et en province pour l'acte 13 des "gilets jaunes". Dans la capitale, un défilé a été déposé à la préfecture. Il devrait se dérouler des Champs-Élysées jusqu'au Champ de Mars, en passant par le Sénat. Trois autres rassemblements informels ont été évoqués.





Des manifestations sont prévues également en région avec un cortège de motards à Bordeaux et des défilés aussi à Nice, Marseille ou Montpellier. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a renouvelé son message de fermeté. "Nous avons toujours des craintes. Cela devient un rituel la manifestation du samedi. Nos forces seront mobilisées", a déclaré le ministre.

"Je constate qu'il y a au fond de moins en moins d'acteurs et pourtant il y a toujours des violences chaque semaine. Nous répondrons présents partout en France pour que ces manifestations se déroulent le mieux possible", a-t-il ajouté.

Incendie - Le domicile privé du Président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, à Motreff, dans le Finistère a été frappé par un incendie vendredi. L'origine criminelle ne semble pas faire de doute.



Renault - Carlos Ghosn a déclenché sa contre-attaque. L'homme fort de Renault-Nissan est toujours en détention au Japon, c'est donc son avocat qui est monté au créneau. Il revendique la bonne foi de son client.



Bretagne - Des habitants de l'île d'Ouessant, dans le Finistère, ont lancé une initiative originale. Ils sont 800 sur ce petit bout de terre battu par les vents, et ils cherchent un éleveur pour produire du lait bio car il n'y a plus d'agriculteur sur place et beaucoup de terres en friches qu'il faut nettoyer.



Sport - Deuxième victoire d'affilée pour l'Olympique de Marseille, inédit depuis le mois de novembre. Après Bordeaux mardi en match en retard l'OM a battu Dijon 2-1 hier soir en Bourgogne en ouverture de la 24ème journée de Ligue 1.